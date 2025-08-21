Взрывы во Львове и Луцке 21 августа

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

Взрывы в Луцке и Львове прогремели прямо сейчас, утром 21 августа. Военные предупреждали об угрозе дронов и крылатых ракет.

Об этом сообщают Telegram-каналы "Суспільне Луцьк" и "Суспільне Львів", а также канал Воздушных сил ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Звуки взрывов в Луцке и Львове утром 21 августа

"В Луцке были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 04:30.

Минутой позже стало известно, что взрывы были слышны также во Львове. В то же время глава Львовской ОВА Максим Козицкий писал о работе ПВО в области.

Отметим, что сейчас враг осуществляет по Украине комбинированную атаку. Военные фиксировали как дроны, так и крылатые ракеты.

Информирование от ВС ВСУ об угрозе. Фото: скриншот из Телеграмм

Обновлено в 04:46

"Во Львове был слышен взрыв. Возможно это была работа ПВО. Выясняем детали. В направлении Львова летят еще два шахеды! Будьте в безопасном месте!", — информирует мэр города Андрей Садовый.

Обновлено в 04:53

Садовый написал, что во Львове прогремел уже третий взрыв.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:35 карта воздушных тревог выглядит так. Сигнал до сих пор по всей стране.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншт из Телеграмм

Напомним, что этой ночью враг поднял в небо самолеты МиГ-31К, которые являются носителями ракет "Кинжал". После этого военные зафиксировали в воздушном пространстве Украины скоростные цели, а по всей стране началась тревога.

Также мы писали, что этой ночью взрывы раздавались в Киеве и области. Враг пытался атаковать столицу и регион дронами.