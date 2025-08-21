Відео
У Луцьку та Львові пролунали вибухи

У Луцьку та Львові пролунали вибухи

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 04:35
Вибухи у Львові та Луцьку 21 серпня
Вибух у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

Вибухи у Луцьку та Львові пролунали просто зараз, зранку 21 серпня. Військові попереджали про загрозу дронів та крилатих ракет.

Про це повідомляють Telegram-канали "Суспільне Луцьк" і "Суспільне Львів", а також канал Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Звуки вибухів у Луцьку та Львові зранку 21 серпня

"У Луцьку було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 04:30.

Хвилиною пізніше стало відомо, що вибухи було чути також у Львові. Водночас глава Львівської ОВА Максим Козицький писав про роботу ППО в області.

Зазначимо, що наразі ворог здійснює по Україні комбіновану атаку. Військові фіксували як дрони, так і крилаті ракети.

Вибухи у Львові та Луцьку 21 серпня - фото 1
Інформування від ПС ЗСУ щодо загрози. Фото: скриншот з Телеграм

Оновлено о 04:46

"У Львові було чути вибух. Можливо це була робота ППО. З’ясовуємо деталі. У напрямку Львова летять ще два шахеди!Будьте у безпечному місці!", — інформує мер міста Андрій Садовий.

Оновлено о 04:53

Садовий написав, що у Львові пролунав вже третій вибух.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:35 карта повітряних тривог має такий вигляд. Сигнал досі по всій країні.

Вибухи у Львові та Луцьку 21 серпня - фото 2
Карта повітряних тривог. Фото: скриншт з Телеграм

Нагадаємо, що цієї ночі ворог підняв у небо літаки МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал". Після цього військові зафіксували в повітряному просторі України швидкісні цілі, а по всій країні почалася тривога.

Також ми писали, що цієї ночі вибухи лунали в Києві та області. Ворог намагався атакувати столицю та регіон дронами.

Автор:
Ткач Едуард
Автор:
Ткач Едуард
