Погода во Львове 4 февраля — прогноз погоды на завтра

Женщины идут по улице в морозную погоду. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода во Львове и области завтра, 4 февраля, будет облачной и снежной. Местами ударит мороз до -9 °C.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода во Львове и области 4 февраля

По прогнозам синоптиков, во вторник во Львовской области будет облачно с прояснениями.

Ночью осадки маловероятны, а днем ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью составит -4 °C...-9 °C, днем будет колебаться от -3 °C до +2 °C.

Во Львове ночью прогнозируется -5 °C...-7 °C, днем температура будет в пределах -1 °C...+1 °C.

Прогноз погоды во Львове и области на 4 февраля

Ранее мы писали, что в Киев 4 февраля придет настоящая зима. Ожидается снег, мороз и порывы ветра.

А синоптик Наталья Диденко предупредила о гололедице на дорогах и снеге в некоторых областях Украины.