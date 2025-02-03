Погода у Львові 4 лютого — прогноз погоди на завтра

Жінки йдуть вулицею у морозну погоду. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода у Львові та області завтра, 4 лютого, буде хмарною та сніжною. Місцями вдарить мороз до -9 °C.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Львові та області 4 лютого

За прогнозами синоптиків, у вівторок у Львівській області буде хмарно з проясненнями.

Вночі опади малоймовірні, а вдень очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі становитиме -4 °C…-9 °C, удень коливатиметься від -3 °C до +2 °C.

У Львові вночі прогнозується -5 °C…-7 °C, удень температура буде в межах -1 °C…+1 °C.

Прогноз погоди у Львові та області на 4 лютого

Раніше ми писали, що у Київ 4 лютого прийде справжня зима. Очікується сніг, мороз і пориви вітру.

А синоптик Наталка Діденко попередила про ожеледицю на дорогах та сніг у деяких областях України.