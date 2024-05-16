Во Львов простились с тремя Героями

Церемония прощания с военными во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в четверг, 16 мая, провели в последний путь троих воинов, отдавших свою жизнь в борьбе за Украину. Андрей Лысак, Сергей Кулай и Даниил Лукащук – эти имена станут в ряду других украинскими героями.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

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Прощание с защитниками Украины

Прощание с защитниками прошло в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, где собрались родные и знакомые погибших.

Церемония прощания с военными во Львове. Фото: Новини.LIVE

А уже на площади Рынок с Героями простились жители Львова и отдали им дань почтения.

Церемония прощания с военными во Львове. Фото: Новини.LIVE

Церемония прощания с военными во Львове. Фото: Новини.LIVE

Церемония прощания с военными во Львове. Фото: Новини.LIVE 1/3 ​ 3

Все трое военных родились и жили во Львове. Их память будет жить в сердцах всех львовян и украинцев. Они всегда будут с нами, пока мы помним их и чествуем их жертву.

Ранее мы сообщали, что на войне погиб украинский актер театра и кино Евгений Шумилов. Военный отдал жизнь, спасая своего собрата.

В Киеве 19 апреля прощались с погибшим воином и известным активистом Павлом Петриченко. Проститься с Героем пришли более тысячи человек.