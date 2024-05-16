У Львів попрощалися з трьома Героями

Церемонія прощання з українськими військовими у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові в четвер, 16 травня, провели в останню путь трьох воїнів, які віддали свої життя у боротьбі за Україну. Андрій Лисак, Сергій Кулай та Даниїл Лукащук — ці імена стануть в один ряд з іншими українськими Героями.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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Прощання з захисниками України

Прощання із захисниками відбулося у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла, де зібралися рідні та знайомі загиблих.

Церемонія прощання з українськими військовими у Львові. Фото: Новини.LIVE

А вже на площі Ринок з Героями попрощалися жителі Львова та віддали їм шану.

Церемонія прощання з українськими військовими у Львові. Фото: Новини.LIVE

Церемонія прощання з українськими військовими у Львові. Фото: Новини.LIVE

Церемонія прощання з українськими військовими у Львові. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Усі троє військових народилися і жили у Львові. Їх пам'ять буде жити в серцях усіх львів'ян і українців. Вони завжди будуть з нами, поки ми пам'ятаємо їх і вшановуємо їхню жертву.

Раніше ми повідомляли, що на війні загинув український актор театру та кіно Євген Шумілов. Військовий віддав життя, рятуючи свого побратима.

У Києві 19 квітня прощалися з загиблим воїном та відомим активістом Павлом Петриченком. Попрощатися з Героєм прийшли понад тисячу людей.