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У Львові попрощалися з трьома Героями

16 травня 2024 14:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Львів попрощалися з трьома Героями
Церемонія прощання з українськими військовими у Львові. Фото: Новини.LIVE
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Львові в четвер, 16 травня, провели в останню путь трьох воїнів, які віддали свої життя у боротьбі за Україну. Андрій Лисак, Сергій Кулай та Даниїл Лукащук — ці імена стануть в один ряд з іншими українськими Героями.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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Прощання з захисниками України 

Прощання із захисниками відбулося у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла, де зібралися рідні та знайомі загиблих.

У Львів попрощалися з трьома Героями - фото 1
Церемонія прощання з українськими військовими у Львові. Фото: Новини.LIVE

А вже на площі Ринок з Героями попрощалися жителі Львова та віддали їм шану.

  • У Львів попрощалися з трьома Героями - фото 2
    Церемонія прощання з українськими військовими у Львові. Фото: Новини.LIVE
  • У Львів попрощалися з трьома Героями - фото 3
    Церемонія прощання з українськими військовими у Львові. Фото: Новини.LIVE
  • У Львів попрощалися з трьома Героями - фото 4
    Церемонія прощання з українськими військовими у Львові. Фото: Новини.LIVE
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Усі троє військових народилися і жили у Львові. Їх пам'ять буде жити в серцях усіх львів'ян і українців. Вони завжди будуть з нами, поки ми пам'ятаємо їх і вшановуємо їхню жертву.

Раніше ми повідомляли, що на війні загинув український актор театру та кіно Євген Шумілов. Військовий віддав життя, рятуючи свого побратима.

У Києві 19 квітня прощалися з загиблим воїном та відомим активістом Павлом Петриченком. Попрощатися з Героєм прийшли понад тисячу людей.

війна
смерть
Львів
військові
похорон
війна в Україні

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