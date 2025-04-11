Погода во Львове 12 апреля — ожидается потепление

Во Львов вернется тепло — прогноз погоды на завтра
Во Львове и области в субботу, 12 апреля, будет облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит +7...+12 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Львовского РЦГМ в Telegram.
Прогноз погоды во Львове на 12 апреля
В области завтра будет облачно с прояснениями: ночью и утром пройдет небольшой дождь, а днем — без осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман, а на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер северо-западного направления с переходом на южный, 5-10 м/с. Температура воздуха составит:
- ночью +1...+4 °С, местами заморозки -2...0 °С;
- днем +7...+12 °С.
Во Львове ночью ожидается +1...+3 °С, днем +9...+11 °С.
Гидрологическая ситуация 12 апреля
В течение выходных, 12-13 апреля в связи с осадками и оттепелью на реках области ожидается повышение уровней воды.
Напомним, на горе Поп Иван заснежило: температура воздуха на вершине достигла -13 °С.
А синоптик Наталья Диденко порадовала украинцев прогнозом погоды на завтра.
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