Погода во Львове 12 апреля — ожидается потепление

Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE

Во Львове и области в субботу, 12 апреля, будет облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит +7...+12 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского РЦГМ в Telegram.

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Прогноз погоды во Львове на 12 апреля

В области завтра будет облачно с прояснениями: ночью и утром пройдет небольшой дождь, а днем — без осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман, а на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северо-западного направления с переходом на южный, 5-10 м/с. Температура воздуха составит:

ночью +1...+4 °С, местами заморозки -2...0 °С;

днем +7...+12 °С.

Во Львове ночью ожидается +1...+3 °С, днем +9...+11 °С.

Скриншот поста РЦГМ

Гидрологическая ситуация 12 апреля

В течение выходных, 12-13 апреля в связи с осадками и оттепелью на реках области ожидается повышение уровней воды.

Скриншот поста РЦГМ

Напомним, на горе Поп Иван заснежило: температура воздуха на вершине достигла -13 °С.

А синоптик Наталья Диденко порадовала украинцев прогнозом погоды на завтра.