Погода у Львові 12 квітня — очікується потепління

Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE

У Львові та області у суботу, 12 квітня, буде хмарна погода з проясненнями. Температура повітря становитиме +7...+12 °С.

Про це повідомила пресслужба Львівського РЦГМ у Telegram.

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Прогноз погоди у Львові на 12 квітня

В області завтра буде хмарно з проясненнями: вночі та вранці пройде невеликий дощ, а вдень — без опадів. Вночі та вранці очікується слабкий туман, а на окремих ділянках доріг ожеледиця.

Вітер північно-західного напрямку з переходом на південний, 5-10 м/с. Температура повітря становитиме:

вночі +1...+4 °С, місцями заморозки -2...0 °С;

вдень +7...+12 °С.

У Львові вночі очікується +1...+3 °С, вдень +9...+11 °С.

Скриншот допису РЦГМ

Гідрологічна ситуація 12 квітня

Протягом вихідних, 12-13 квітня у зв'язку з опадами та відлигою на річках області очікується підвищення рівнів води.

Скриншот допису РЦГМ

Нагадаємо, на горі Піп Іван засніжило: температура повітря на вершині сягнула -13 °С.

А синоптик Наталка Діденко потішила українців прогнозом погоди на завтра.