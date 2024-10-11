Прогноз погоды во Львове на завтра, 12 октября, от Укргидрометцентра

Люди гуляют по улицам. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В субботу, 12 октября, на территории Львовской области будет облачная погода с периодическими прояснениями. Существенных осадков не предполагается.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского РЦГМ.

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Погода во Львове 12 октября

Ветер будет северо-западным, с постепенным переходом на северо-восточный, его скорость будет колебаться в пределах 5-10 м/с.

Температурный режим в ночные часы будет составлять +3...+8 °C, а днем столбики термометров поднимутся до +9...+14 °C.

В самом Львове ночью температура будет колебаться в пределах +4...+6 °C, а днем ожидается, что температура достигнет +10...+12 °C.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Напомним, в Укргидрометцентре сообщалось, что погода в Украине на выходных, 12-13 октября, будет прохладной и местами дождливой. В некоторых регионах ожидаются заморозки.

Также мы сообщали, что в октябре температура воздуха в Украине будет превышать климатические нормы, тогда как количество осадков будет соответствовать обычным показателям.