Прогноз погоди у Львові на завтра, 12 жовтня, від Укргідрометцентру

Люди гуляють вулицями. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У суботу, 12 жовтня, на території Львівської області спостерігатиметься хмарна погода з періодичними проясненнями. Істотних опадів не передбачається.

Про це повідомила пресслужба Львівського РЦГМ.

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Вітер буде північно-західним, з поступовим переходом на північно-східний, його швидкість коливатиметься в межах 5-10 м/с.

Температурний режим у нічні години становитиме +3...+8 °C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +9...+14 °C.

У самому Львові вночі температура коливатиметься в межах +4...+6 °C, а вдень очікується, що температура досягне +10...+12 °C.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі повідомляли, що погода в Україні на вихідних, 12-13 жовтня, буде прохолодною та подекуди дощовою. У деяких регіонах очікуються заморозки.

Також ми повідомляли, що в жовтні температура повітря в Україні перевищуватиме кліматичні норми, тоді як кількість опадів відповідатиме звичним показникам.