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Во Львов привезли легендарный золотой мяч Шевченко — где увидеть

20 декабря 2024 17:23
Аркадий Пастула - Редактор
Золотой мяч Андрея Шевченко во Львове — где можно увидеть
Дети возле "Золотого мяча" Андрея Шевченко во Львове. Фото: Новини.LIVE
Аркадий Пастула - Редактор

Во Львов в пятницу, 20 декабря, привезли легендарный "Золотой мяч" Андрея Шевченко. Его можно увидеть до 20:50 на центральном железнодорожном вокзале.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Известно, что первые сто посетителей в каждом городе во время турне получат плакат с изображением легендарного пенальти Шевченко в ворота Буффона.

Награду Шевченко получил 13 декабря 2004 года. По случаю 20-й годовщины события футболист привез трофей в Украину. А 17 декабря "Золотой мяч" начал путешествие по девяти городам вместе с Укрзализныцей.

Золотой мяч Андрея Шевченко во Львове
"Золотой мяч". Фото: Новини.LIVE

"Моя цель — вдохновить украинских детей играть в футбол. Показать доказательство того, что когда ты много работаешь, имеешь мечту и действительно любишь то, что делаешь, — все получится", — рассказал Андрей Шевченко.

В случае объявления воздушной тревоги вокзал и экспозиция прекращают свою работу, а посетители должны пройти в укрытие.

Поклонники говорят, что хотят не упустить момент, потому что неизвестно когда еще мяч приедет во Львов.

"Это памятник на всю жизнь", — подчеркнул один из посетителей.

Другие же мечтают стать такими, как легендарный футболист.

Напомним, Шевченко заявил, что 13 декабря исполнилось 20 лет с момента его триумфа, когда он получил "Золотой мяч".

Ранее Шевченко вспомнил интересный эпизод из своей карьеры. Бывший форвард мог не поучаствовать в матче, который стал одним из важнейших в составе сборной Украины.

украинцы Львов футбол Андрей Шевченко Украина Золотой мяч

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