Золотий м'яч Андрія Шевченка у Львові — де можна побачити

Діти біля "Золотого м'яча" Андрія Шевченка у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львів у п'ятницю, 20 грудня, привезли легендарний "Золотий м'яч" Андрія Шевченка. Його можна побачити до 20:50 на центральному залізничному вокзалі.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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"Золотий м'яч" Андрія Шевченка у Львові

Відомо, що перші сто відвідувачів у кожному місті під час турне отримають плакат із зображенням легендарного пенальті Шевченка у ворота Буффона.

Нагороду Шевченко здобув 13 грудня 2004 року. З нагоди 20-ї річниці події футболіст привіз трофей до України. А 17 грудня "Золотий м’яч" розпочав подорож дев’ятьма містами разом з Укрзалізницею.

"Золотий м'яч". Фото: Новини.LIVE

"Моя мета — надихнути українських дітей грати у футбол. Показати доказ того, що коли ти багато працюєш, маєш мрію і справді любиш те, що робиш, — усе вийде", — розповів Андрій Шевченко.

У разі оголошення повітряної тривоги вокзал та експозиція припиняють свою роботу, а відвідувачі повинні пройти до укриття.

Шанувальники кажуть, що хочуть не втратити момент, бо невідомо чи колись ще м'яч приїде до Львова.

"Це пам'ятка на все життя", — наголосив один з відвідувачів.

Інші ж мріють стати такими, як легендарний футболіст.

Нагадаємо, Шевченко заявив, що 13 грудня минуло 20 років з моменту його тріумфу, коли він отримав "Золотий м’яч".

Раніше Шевченко пригадав цікавий епізод зі своєї кар'єри. Колишній форвард міг не взяти участь у матчі, який став одним із найважливіших у складі збірної України.