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Без света будут все — графики отключения электроэнергии во Львове на завтра

30 июня 2024 23:45
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
Графики отключения света во Львовской области 1 июля
Мужчина читает книгу при свете свечи. Фото: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

В понедельник, 1 июля, в Украине будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии. Во Львовской области стабилизационные отключения будут продолжаться с 00:00 до 24:00.

Об этом в понедельник, 1 июля, сообщили во "Львовоблэнерго".

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Скриншот сообщения "Львовоблэнерго"

Как будут отключать свет во Львовской области 1 июля

Причиной длительных ограничений электроснабжения является рост потребления из-за жары. Ограничения введут для промышленных и бытовых потребителей. Питание объектов критической инфраструктуры ограничивать не планируют.

Во "Львовоблэнерго" обнародовали графики почасовых отключений. Согласно этим графикам, всех потребителей разделили на шесть групп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. С 00:00 до 07:00 отключения будут во время красных и белых ячеек графика. С 07:00 до 09:00 — во время красных и части белых ячеек графика. С 09:00 до 24:00 — во время красных и белых ячеек графика.

В "Львовоблэнерго" рассказали, как будут отключать свет во Львовской области в первый день июля - фото 2
Графики отключения света во Львовской области 1 июля

Граждан призывают экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения.

Напомним, в НЭК "Укрэнерго" рассказали, как подготовиться к зимним отключениям электроэнергии. Жителям многоэтажных домов советуют позаботиться об утеплении жилья и установить альтернативные источники питания.

Также мы сообщали, что в Украине провели исследование, чтобы проверить, экономят ли граждане электроэнергию в летний период. Более 60% опрошенных экономят постоянно.

Львов
электроэнергия
Львовская область
Укрэнерго
отключения света

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