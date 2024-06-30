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Без світла будуть всі — графіки відключення електроенергії у Львові на завтра

30 червня 2024 23:45
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Графіки відключень світла у Львівській області 1 липня
Чоловік читає книгу при світлі свічки. Фото: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

У понеділок, 1 липня, в Україні діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії. У Львівській області стабілізаційні відключення триватимуть з 00:00 до 24:00.

Про це в понеділок, 1 липня, повідомили у "Львівобленерго".

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Скриншот повідомлення "Львівобленерго"

Як відключатимуть світло у Львівській області 1 липня

Причиною тривалих обмежень електропостачання є зростання споживання через спеку. Обмеження введуть для промислових і побутових споживачів. Живлення об'єктів критичної інфраструктури обмежувати не планують.

У "Львівобленерго" оприлюднили графіки погодинних відключень. Згідно із цими графіками, усіх споживачів поділили на шість груп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. З 00:00 до 07:00 відключення будуть під час червоних та білих клітинок графіку. З 07:00 до 09:00 — під час червоних та частини білих клітинок графіку. З 09:00 до 24:00 — під час червоних та білих клітинок графіку.

У "Львівобленерго" розповіли, як відключатимуть світло на Львівщині в перший день липня - фото 2
Графіки відключення світла у Львівській області 1 липня

Громадян закликають економно використовувати електроенергію та не вмикати потужні електроприлади, щоб запобігти відключенням.

Нагадаємо, в НЕК "Укренерго" розповіли, як підготуватися до зимових відключень електроенергії. Мешканцям багатоповерхових будинків радять подбати про утеплення осель і встановити альтернативні джерела живлення.

Також ми повідомляли, що в Україні провели дослідження, аби перевірити, чи заощаджують громадяни електроенергію в літній період. Понад 60% опитаних економлять постійно.

Львів
електроенергія
Львівська область
Укренерго
відключення світла

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