Графики отключения света во Львовской области на 28 июня

Свеча. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В пятницу, 28 июня, в Украине будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии. Во Львовской области стабилизационные отключения будут продолжаться с 00:00 до 24:00.

Об этом в четверг, 27 июня, сообщили во "Львовоблэнерго".

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Скриншот сообщения "Львовоблэнерго"

Как будут отключать свет во Львовской области 28 июня

Причиной длительных ограничений электроснабжения является сложная ситуация в энергосистеме после массированных российских обстрелов. Ограничения введут для промышленных и бытовых потребителей. Питание объектов критической инфраструктуры ограничивать не планируют.

Во "Львовоблэнерго" обнародовали графики почасовых отключений. Согласно этим графикам, всех потребителей разделили на шесть групп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. Отключения будут действовать с 00:00 до 24:00 во время красных и части белых ячеек графика.

Графики отключения света во Львовской области 28 июня

Граждан призывают экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения.

Ранее в НЭК "Укрэнерго" объяснили, почему энергетические украинские предприятия нельзя размещать под землей, хотя это помогло бы защитить критические объекты от обстрелов. По словам председателя правления энергокомпании Владимира Кудрицкого, у подстанций площадь около 200 гектаров — спрятать под землей можно разве что отдельные элементы этих объектов.

Также глава правления НЭК "Укрэнерго" прокомментировал слухи о продаже украинской электроэнергии за границу. Кудрицкий заявил, что Украина отказалась от экспорта электроэнергии еще больше месяца назад.