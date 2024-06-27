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У "Львівобленерго" розповіли, як відключатимуть світло на Львівщині в п'ятницю

27 червня 2024 23:20
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Графіки відключень світла у Львівській області на 28 червня
Свічка. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

У п'ятницю, 28 червня, в Україні діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії. У Львівській області стабілізаційні відключення триватимуть з 00:00 до 24:00.

Про це в четвер, 27 червня, повідомили у "Львівобленерго".

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У "Львівобленерго" розповіли, як відключатимуть світло на Львівщині в п'ятницю - фото 1
Скриншот повідомлення "Львівобленерго"

Як відключатимуть світло у Львівській області 28 червня

Причиною тривалих обмежень електропостачання є складна ситуація в енергосистемі після масованих російських обстрілів. Обмеження введуть для промислових і побутових споживачів. Живлення об'єктів критичної інфраструктури обмежувати не планують.

У "Львівобленерго" оприлюднили графіки погодинних відключень. Згідно із цими графіками, усіх споживачів поділили на шість груп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. Відключення діятимуть з 00:00 до 24:00 під час червоних та частини білих клітинок графіка.  

У "Львівобленерго" розповіли, як відключатимуть світло на Львівщині в п'ятницю - фото 2
Графіки відключення світла у Львівській області 28 червня

Громадян закликають економно використовувати електроенергію та не вмикати потужні електроприлади, щоб запобігти відключенням.

Раніше в НЕК "Укренерго" пояснили, чому енергетичні українські підприємства не можна розташовувати під землею, хоча це допомогло б захистити критичні об'єкти від обстрілів. За словами голови правління енергокомпанії Володимира Кудрицького, підстанції мають площу близько 200 гектарів — сховати під землею можна хіба що окремі елементи цих об'єктів.

Також голова правління НЕК "Укренерго" прокоментував чутки щодо продажу української електроенергії за кордон. Кудрицький заявив, що Україна відмовилася від експорту електроенергії ще понад місяць тому.

Львів
електроенергія
Львівська область
енергетика
відключення світла

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