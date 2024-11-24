Отключение света завтра, 25 ноября во Львовской области

Во Львовоблэнерго определили время отключения света завтра
В Украине продолжают фиксировать дефицит электроэнергии из-за наступления холодов. Поэтому во Львове и области в понедельник, 25 ноября, будут применяться ограничения света.
Об этом сообщает Львовоблэнерго в Telegram.
Отключение света на Львовщине 25 ноября
Так, завтра во Львовской области будут действовать отключения света с 14:00 до 22:00 для групп:
- 1.1 — в течении 17:00-19:00;
- 1.2 — в течении 19:00-20:00;
- 2.1 — в течении 14:00-17:00.
В то же время у групп 2.2, 3.1 и 3.2 отключений не предусматривается.
Напомним, сегодня ДТЭК обновила графики отключений света, уменьшив их продолжительность в ряде областей.
Кроме того, ситуация в украинской энергосистеме может значительно ухудшиться, если Россия нанесет ракетные удары по распределительным мощностям АЭС.
Читайте Новини.LIVE!