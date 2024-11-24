Отключение света завтра, 25 ноября во Львовской области

Энергетики. Иллюстративное фото: ДТЭК

В Украине продолжают фиксировать дефицит электроэнергии из-за наступления холодов. Поэтому во Львове и области в понедельник, 25 ноября, будут применяться ограничения света.

Об этом сообщает Львовоблэнерго в Telegram.

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Так, завтра во Львовской области будут действовать отключения света с 14:00 до 22:00 для групп:

1.1 — в течении 17:00-19:00;

1.2 — в течении 19:00-20:00;

2.1 — в течении 14:00-17:00.

В то же время у групп 2.2, 3.1 и 3.2 отключений не предусматривается.

Графика отключений. Фото: Львовоблэнерго

Напомним, сегодня ДТЭК обновила графики отключений света, уменьшив их продолжительность в ряде областей.

Кроме того, ситуация в украинской энергосистеме может значительно ухудшиться, если Россия нанесет ракетные удары по распределительным мощностям АЭС.