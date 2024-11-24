Відключення світла завтра, 25 листопада, на Львівщині

Енергетики. Ілюстративне фото: ДТЕК

В Україні продовжують фіксувати дефіцит електроенергії через настання холодів. Тому у Львові та області у понеділок, 25 листопада, застосовуватимуть обмеження світла.

Про це повідомляє Львівобленерго у Telegram.

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Так, завтра у Львівській області будуть діяти відключення світла з 14:00 до 22:00 для груп:

1.1 — протягом 17:00-19:00;

1.2 — протягом 19:00-20:00;

2.1 — протягом 14:00-17:00.

Водночас у групах 2.2, 3.1 та 3.2 відключень не передбачається.

Графіки відключень. Фото: Львівобленерго

Нагадаємо, сьогодні ДТЕК оновила графіки відключень світла, зменшивши їх тривалість у низці областей.

Крім того, ситуація в українській енергосистемі може значно погіршитися, якщо Росія завдасть ракетних ударів по розподільчих потужностях АЕС.