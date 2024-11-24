Відключення світла завтра, 25 листопада, на Львівщині

У Львівобленерго визначили час відключень світла завтра
В Україні продовжують фіксувати дефіцит електроенергії через настання холодів. Тому у Львові та області у понеділок, 25 листопада, застосовуватимуть обмеження світла.
Про це повідомляє Львівобленерго у Telegram.
Відключення світла на Львівщині 25 листопада
Так, завтра у Львівській області будуть діяти відключення світла з 14:00 до 22:00 для груп:
- 1.1 — протягом 17:00-19:00;
- 1.2 — протягом 19:00-20:00;
- 2.1 — протягом 14:00-17:00.
Водночас у групах 2.2, 3.1 та 3.2 відключень не передбачається.
Нагадаємо, сьогодні ДТЕК оновила графіки відключень світла, зменшивши їх тривалість у низці областей.
Крім того, ситуація в українській енергосистемі може значно погіршитися, якщо Росія завдасть ракетних ударів по розподільчих потужностях АЕС.
Читайте Новини.LIVE!