Обыски во Львовском городском совете 8 января — что изъяла полиция

Заседание Львовского городского совета. Фото: ЛГС

Правоохранители 8 января провели обыски во Львовском городском совете. Они изъяли документы, касающиеся одного из перевозчиков твердых бытовых отходов в городе.

Об этом сообщила прессслужба ЛГС.

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В ЛГС сообщили, что обыски проводили в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры. Как известно, работники нацполиции изъяли часть документов, касающихся одного из перевозчиков твердых бытовых отходов во Львове.

"Работники предоставили необходимые документы во исполнение постановления суда и полностью способствуют следствию. Сейчас департамент работает в обычном режиме", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения ЛГС

Напомним, 11 декабря Нацполиция проводила обыски в международных поездах Укрзализныци в рамках расследования уголовного дела. Речь идет о злоупотреблениях должностных лиц, которые занимались организацией международных пассажирских перевозок.

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