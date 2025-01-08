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У Львівській міськраді проводять обшуки — що трапилось

8 січня 2025 15:52
Карина Приходько - Редактор
Обшуки у Львівській міській раді 8 січня — що вилучила поліція
Засідання Львівської міської ради. Фото: ЛМР
Карина Приходько - Редактор

Правоохоронці 8 січня провели обшуки у Львівській міській раді. Вони вилучили документи, що стосуються одного із перевізників твердих побутових відходів у місті.

Про це повідомила пресслужба ЛМР

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Обшуки у Львівській міськраді

У ЛМР повідомили, що обшуки проводили у департаменті житлового господарства та інфраструктури. Як відомо, працівники нацполіції вилучили частину документів, що стосуються одного із перевізників твердих побутових відходів у Львові.

"Працівники надали необхідні документи на виконання ухвали суду та повністю сприяють слідству. Зараз департамент працює у звичному режимі", — йдеться у повідомленні. 

обшуки в ЛМР
Скриншот допису ЛМР

Нагадаємо, 11 грудня Нацполіція проводила обшуки в міжнародних поїздах Укрзалізниці у межах розслідування кримінальної справи. Йдеться про зловживання посадовців, які займалися організацією міжнародних пасажирських перевезень.

Також ми писали, що ДБР оголосило підозру заступнику командира 110-ї бригади. Він заробляв на відсутніх підлеглих.

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