ДТП на дороге Львов-Стрый 9 сентября — автобус столкнулся с грузовиком

Во Львовской области автобус столкнулся с грузовиком — погиб военный
9 сентября 2024 09:25
Автомобиль медицинской помощи. Фото: "Суспільне"
Во Львовской области на трассе Львов — Стрый произошло дорожно-транспортное происшествие. Известно, что автобус столкнулся с грузовиком.
Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Telegram в понедельник, 9 сентября.
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"Трасса Львов — Стрый, за светофором в населенном пункте Дроговиж, ДТП автобус и фура", — рассказал Зинкевич.
По предварительной информации, в автобусе погиб один военный, еще десять пострадавших.
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