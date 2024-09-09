ДТП на дорозі Львів-Стрий 9 вересня — автобус зіткнувся з вантажівкою

У Львівській області автобус зіткнувся з вантажівкою — загинув військовий
9 вересня 2024 09:25
Автомобіль медичної допомоги. Фото: "Суспільне"
У Львівській області на трасі Львів — Стрий сталася дорожньо-транспортна пригода. Відомо, що автобус зіткнувся з вантажівкою.
Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич у Telegram у понеділок, 9 вересня.
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"Траса Львів — Стрий за світлофором, в населеному пункті Дроговиж, ДТП автобус і фура", — розповів Зінкевич.
За попередньою інформацією, в автобусі загинув один військовий, ще десятеро постраждалих.
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