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Во Львовской области бесплатно обучают в автошколах ветеранов и их родственников

7 апреля 2024 14:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львовской области бесплатно обучают в автошколах ветеранов и их родственников
Мужчина с инвалидностью возле автомобиля. Фото: iStock
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львовской области ветераны войны и их родственники, имеющие инвалидность с нарушением опорно-двигательного аппарата, могут бесплатно пройти обучение в автошколах. Курс длится 11 недель — 64 часа теории и 40 часов практики.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной военной администрации.

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Право на получение услуги за счет средств государственного бюджета в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 21 июня 2017 г. № 432 имеют:

  • лица, которые увольняются или уволены с военной службы из числа ветеранов войны;
  • лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, члены семей таких лиц;
  • члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;
  • члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
  • пострадавшие участники Революции Достоинства;
  • военнослужащие.

Люди, которые хотят пройти бесплатное обучение в выбранной автошколе могут обратиться в орган социальной защиты населения по адресу зарегистрированного места жительства или пребывания с заявлением в бумажной или электронной форме. К нему нужно предоставить такой перечень документов:

  • копия паспорта гражданина Украины;
  • копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (в случае отсутствия, в паспорте должна быть отметка об отказе от принятия такого номера);
  • копия индивидуальной программы реабилитации (для людей с инвалидностью вследствие войны);
  • копия удостоверения, подтверждающего наличие одного из статусов, или документа, подтверждающего принадлежность к определенной категории лиц;
  • копия документа о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины;
  • копия свидетельства о браке, для детей — свидетельства о рождении (для членов семей);
    медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством.

Учреждение социальной защиты населения заключает трехсторонний договор о предоставлении услуг по профессиональной адаптации с ветераном войны или членом его семьи и автошколой.

Стоимость услуг по профессиональной адаптации, предоставленных автошколами, компенсируется денежными средствами из государственного бюджета.

Напомним, в конце апреля все автошколы и сервисные центры МВД должны переоборудовать автомобили для практических экзаменов на водительское удостоверение. Таким образом, на машинах вместо знака "У" в красном треугольнике появится "Н".

Также в законопроекте о мобилизации убраны антиконституционные правки типа блокирования банковских счетов уклонистам. Однако, скорее всего, останется норма о лишении прав вождения таких лиц.

Львовская область
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