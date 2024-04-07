Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львівській області безкоштовно навчають в автошколах ветеранів та їх родичів arrow

У Львівській області безкоштовно навчають в автошколах ветеранів та їх родичів

7 квітня 2024 14:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львівській області безкоштовно навчають в автошколах ветеранів та їх родичів
Чоловік з інвалідністю біля автомобіля. Фото: iStock
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львівській області ветерани війни та їх родичі, які мають інвалідність із порушенням опорно-рухового апарату, можуть безкоштовно пройти навчання в автошколах. Курс триває 11 тижнів — 64 години теорії та 40 годин практики.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.

Читайте також:

Безкоштовне навчання в автошколах для ветеранів та їх сімей

Право на отримання послуги за рахунок коштів державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 № 432 мають:

  • особи, які звільняються або звільнені з військової служби з-поміж ветеранів війни;
  • особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, члени сімей таких осіб;
  • члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;
  • члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України;
  • постраждалі учасники Революції Гідності;
  • військовослужбовці.

Люди, які хочуть пройти безкоштовне навчання в обраній автошколі можуть звернутися до органу соціального захисту населення за адресою зареєстрованого місця проживання або перебування із заявою в паперовій або електронній формі. До неї потрібно надати такий перелік документів:

  • копія паспорта громадянина України;
  • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі відсутності, в паспорті має бути відмітка про відмову від прийняття такого номера);
  • копія індивідуальної програми реабілітації (для людей з інвалідністю внаслідок війни);
  • копія посвідчення, що підтверджує наявність одного із статусів, або документа, що підтверджує належність до певної категорії осіб;
  • копія документа про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України;
  • копія свідоцтва про шлюб, для дітей – свідоцтва про народження (для членів сімей);
  • медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом.

Установа соціального захисту населення укладає тристоронній договір щодо надання послуг з професійної адаптації з ветераном війни або членом його сім’ї та автошколою.

Вартість послуг з професійної адаптації, наданих автошколами, компенсується коштами з державного бюджету.

Нагадаємо, наприкінці квітня усі автошколи та сервісні центри МВС мають переобладнати автомобілі для практичних іспитів на водійське посвідчення. Таким чином, на машинах замість знаку "У" в червоному трикутнику з'явиться "Н".

Також у законопроєкті про мобілізацію прибрані антиконституційні правки на кшталт блокування банківських рахунків ухилянтам. Проте, швидше за все, залишиться норма про позбавлення прав керування автотранспортом таких осіб.

Львівська область
водійське посвідчення
автомобіль
водії
автошколи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку