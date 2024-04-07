У Львівській області безкоштовно навчають в автошколах ветеранів та їх родичів
У Львівській області ветерани війни та їх родичі, які мають інвалідність із порушенням опорно-рухового апарату, можуть безкоштовно пройти навчання в автошколах. Курс триває 11 тижнів — 64 години теорії та 40 годин практики.
Про це повідомила пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.
Безкоштовне навчання в автошколах для ветеранів та їх сімей
Право на отримання послуги за рахунок коштів державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 № 432 мають:
- особи, які звільняються або звільнені з військової служби з-поміж ветеранів війни;
- особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, члени сімей таких осіб;
- члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;
- члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України;
- постраждалі учасники Революції Гідності;
- військовослужбовці.
Люди, які хочуть пройти безкоштовне навчання в обраній автошколі можуть звернутися до органу соціального захисту населення за адресою зареєстрованого місця проживання або перебування із заявою в паперовій або електронній формі. До неї потрібно надати такий перелік документів:
- копія паспорта громадянина України;
- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі відсутності, в паспорті має бути відмітка про відмову від прийняття такого номера);
- копія індивідуальної програми реабілітації (для людей з інвалідністю внаслідок війни);
- копія посвідчення, що підтверджує наявність одного із статусів, або документа, що підтверджує належність до певної категорії осіб;
- копія документа про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України;
- копія свідоцтва про шлюб, для дітей – свідоцтва про народження (для членів сімей);
- медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом.
Установа соціального захисту населення укладає тристоронній договір щодо надання послуг з професійної адаптації з ветераном війни або членом його сім’ї та автошколою.
Вартість послуг з професійної адаптації, наданих автошколами, компенсується коштами з державного бюджету.
Нагадаємо, наприкінці квітня усі автошколи та сервісні центри МВС мають переобладнати автомобілі для практичних іспитів на водійське посвідчення. Таким чином, на машинах замість знаку "У" в червоному трикутнику з'явиться "Н".
Також у законопроєкті про мобілізацію прибрані антиконституційні правки на кшталт блокування банківських рахунків ухилянтам. Проте, швидше за все, залишиться норма про позбавлення прав керування автотранспортом таких осіб.
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