У Львівській області безкоштовно навчають в автошколах ветеранів та їх родичів

Чоловік з інвалідністю біля автомобіля. Фото: iStock

У Львівській області ветерани війни та їх родичі, які мають інвалідність із порушенням опорно-рухового апарату, можуть безкоштовно пройти навчання в автошколах. Курс триває 11 тижнів — 64 години теорії та 40 годин практики.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.

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Безкоштовне навчання в автошколах для ветеранів та їх сімей

Право на отримання послуги за рахунок коштів державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 № 432 мають:

особи, які звільняються або звільнені з військової служби з-поміж ветеранів війни;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, члени сімей таких осіб;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України;

постраждалі учасники Революції Гідності;

військовослужбовці.

Люди, які хочуть пройти безкоштовне навчання в обраній автошколі можуть звернутися до органу соціального захисту населення за адресою зареєстрованого місця проживання або перебування із заявою в паперовій або електронній формі. До неї потрібно надати такий перелік документів:

копія паспорта громадянина України;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі відсутності, в паспорті має бути відмітка про відмову від прийняття такого номера);

копія індивідуальної програми реабілітації (для людей з інвалідністю внаслідок війни);

копія посвідчення, що підтверджує наявність одного із статусів, або документа, що підтверджує належність до певної категорії осіб;

копія документа про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України;

копія свідоцтва про шлюб, для дітей – свідоцтва про народження (для членів сімей);

медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом.

Установа соціального захисту населення укладає тристоронній договір щодо надання послуг з професійної адаптації з ветераном війни або членом його сім’ї та автошколою.

Вартість послуг з професійної адаптації, наданих автошколами, компенсується коштами з державного бюджету.

Нагадаємо, наприкінці квітня усі автошколи та сервісні центри МВС мають переобладнати автомобілі для практичних іспитів на водійське посвідчення. Таким чином, на машинах замість знаку "У" в червоному трикутнику з'явиться "Н".

Також у законопроєкті про мобілізацію прибрані антиконституційні правки на кшталт блокування банківських рахунків ухилянтам. Проте, швидше за все, залишиться норма про позбавлення прав керування автотранспортом таких осіб.