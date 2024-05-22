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Во Львовской области мужчина избил полицейского и убежал в лес, чтобы не получить повестку

22 мая 2024 07:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Страх перед повесткой — во Львовской области мужчина избил полицейского и убежал в лес
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В городе Турка Львовской области мужчина избил полицейского во время проверки документов, потому что боялся получить от него повестку. Как оказалось, именно для этого он переехал в город на Волыни, где спрятался в лесу от мобилизации.

Об этом говорится в постановлении Турковского районного суда Львовской области.

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Страх перед повесткой

Уклонист также боялся, что ему придется пройти военно-врачебную комиссию.

В решении суда говорится, что фигурант трижды ударил кулаком по лицу младшего лейтенанта полиции и начал убегать к автомобилю. Правоохранитель его догнал, однако задержанный снова избил его.

На заседании уклонист говорил, что напал на полицейского, ведь боялся получить повестку от него. Фигурант заявил, что путешествует с 8 мая, ночует в лесу и хочет выехать за границу. Домой, где его объявили без вести пропавшим, мужчина возвращаться не хочет.

Судья согласилась с требованием прокурора и назначила уклонисту круглосуточный домашний арест на два месяца. В течение этого периода фигурант должен прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или суду, не выезжать из Ковельского района Волынской области и не покидать свой дом без разрешения. К тому же уклонист должен сдать загранпаспорт.

Напомним, в Украине уклонистов, пойманных на границе, будут сразу отправлять в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Такой подход будет действовать, если военнообязанный будет находиться в розыске Национальной полиции.

Также Решетиловский районный суд Полтавской области назначил 3 года лишения свободы бывшему студенту духовной школы. ВВК признала мужчину годным к военной службе, но он всячески уклонялся от мобилизации и заявлял, что не может воевать, поскольку является верующим человеком и пацифистом.

война
суд
украинцы
Львовская область
Волынская область
мобилизация
повестки
ТЦК и СП

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