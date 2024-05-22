Страх перед повісткою — у Львівській області чоловік побив поліцейського та втік в ліс

Чоловік у лісі. Фото: ДСНС

У місті Турка Львівської області чоловік побив поліцейського під час перевірки документів, адже боявся отримати від нього повістку. Як виявилось, саме для цього він переїхав до міста на Волині, де сховався у лісі від мобілізації.

Про це йдеться в ухвалі Турківського районного суду Львівської області.

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Ухилянт також боявся, що йому доведеться пройти військово-лікарську комісію.

В ухвалі суду йдеться, що фігурант тричі вдарив кулаком по обличчю молодшого лейтенанта поліції та почав тікати до автомобіля. Правоохоронець його наздогнав, однак затриманий знову побив його.

На засіданні ухилянт говорив, що напав на поліцейського, адже боявся отримати повістку від нього. Фігурант заявив, що подорожує з 8 травня, ночує у лісі та хоче виїхати за кордон. Додому, де його оголосили безвісти зниклим, чоловік повертатися не хоче.

Суддя погодилася із вимогою прокурора та призначила ухилянту цілодобовий домашній арешт на два місяці. Протягом цього періоду фігурант повинен прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, не виїжджати з Ковельського району Волинської області та не залишати своєї домівки без дозволу. До того ж ухилянт повинен здати закордонний паспорт.

Нагадаємо, в Україні ухилянтів, яких упіймали на кордоні, будуть одразу відправляти до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Такий підхід діятиме, якщо військовозобов'язаний перебуватиме у розшуку Національної поліції.

Також Решетилівський районний суд Полтавської області призначив 3 роки позбавлення волі колишньому студенту духовної школи. ВЛК визнала чоловіка придатним до військової служби, але він всіляко ухилявся від мобілізації і заявляв, що не може воювати, оскільки є віручою людиною та пацифістом.