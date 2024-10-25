Взрывы во Львовской области 25 октября 2024 года

Дрон россиян в небе. Иллюстративное фото: mil.in.ua

Взрывы раздаются прямо сейчас во Львовской области в ночь на 25 октября. Россия запустила ударные беспилотники, по ним работает ПВО.

Об этом в Telegram сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Приблизительно в 02:29 в Воздушных силах ВСУ предупредили, что для Львовской и Ровенской областей существует угроза применения ударных БпЛА.

Уже в 02:43 Козицкий подтвердил, что вражеский "шахед" уже находится в воздушном пространстве Львовщины. По вражеской цели работают силы ПВО.

"Прошу жителей области не игнорировать сообщения о повышенной опасности и перейти в ближайшие к вам укрытия", — подчеркнул он.

Обновлено в 03:00

"Еще один вражеский "шахед" на территории Львовщины! Сейчас — Куликов. Часто меняет курс. Будьте в безопасном месте", — сообщил Козицкий.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:42 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что этой ночью взрывы были слышны в том числе в Киевской области. По вражеским дронам, которые зафиксировали в области, работали силы ПВО.

Также мы писали, что позже взрывы раздавались в Киеве. Силы ПВО тоже сбивали дроны.