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Во Львовской области слышны взрывы — Россия запустила "шахеды"

25 октября 2024 02:50
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Взрывы во Львовской области 25 октября 2024 года
Дрон россиян в небе. Иллюстративное фото: mil.in.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Взрывы раздаются прямо сейчас во Львовской области в ночь на 25 октября. Россия запустила ударные беспилотники, по ним работает ПВО.

Об этом в Telegram сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Приблизительно в 02:29 в Воздушных силах ВСУ предупредили, что для Львовской и Ровенской областей существует угроза применения ударных БпЛА.

Уже в 02:43 Козицкий подтвердил, что вражеский "шахед" уже находится в воздушном пространстве Львовщины. По вражеской цели работают силы ПВО.

"Прошу жителей области не игнорировать сообщения о повышенной опасности и перейти в ближайшие к вам укрытия", — подчеркнул он.

Обновлено в 03:00

"Еще один вражеский "шахед" на территории Львовщины! Сейчас — Куликов. Часто меняет курс. Будьте в безопасном месте", — сообщил Козицкий.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:42 карта воздушных тревог выглядит так.

Во Львовской области слышны взрывы — Россия запустила "шахеды" - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что этой ночью взрывы были слышны в том числе в Киевской области. По вражеским дронам, которые зафиксировали в области, работали силы ПВО.

Также мы писали, что позже взрывы раздавались в Киеве. Силы ПВО тоже сбивали дроны.

дрон Шахид-136 Львовская область ПВО Шахед война в Украине Львов

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