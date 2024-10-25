Вибухи у Львівській області 25 жовтня 2024 року

Дрон росіян у небі. Ілюстративне фото: mil.in.ua

Вибухи лунають прямо зараз у Львівській області в ніч проти 25 жовтня. Росія запустила ударні безпілотники, по ним працює ППО.

Про це у Telegram повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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Приблизно о 02:29 у Повітряних силах ЗСУ попередили, що для Львівської та Рівненської областей існує загроза застосування ударних БпЛА.

Вже о 02:43 Козицький підтвердив, що ворожий "шахед" вже перебуває у повітряному просторі Львівщини. По ворожій цілі працюють сили ППО.

"Прошу жителів області не ігнорувати повідомлення про підвищену небезпеку і перейти в найближчі до вас укриття", — наголосив він.

Оновлено о 03:00

"Ще один ворожий "шахед" на території Львівщини! Наразі — Куликів. Часто змінює курс. Будьте у безпечному місці", — повідомив Козицький.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:42 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що цієї ночі вибухи було чути в тому числі у Київській області. По ворожим дронам, які зафіксували в області, працювали сили ППО.

Також ми писали, що пізніше вибухи лунали у Києві. Сили ППО теж збивали дрони.