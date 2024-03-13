Во Львовской области хотят отремонтировать автомобильный мост за 127 млн грн

Мост через р. Опир во Львовской области. Фото: Wikimapia

Служба обновления во Львовской области объявила тендер на ремонт автомобильного моста на дороге Т-14-24 Славское — Сколе. На него планируют потратить 126 516 574 грн.

Об этом говорится в тендере на Prozorro.

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Речь идет о городах вблизи села Гребенов через реку Опир в курортной зоне Карпат.

Тендер на Prozzoro. Фото: скриншот

Тендер на ремонт этого моста уже проводили в июне 2021 года, и победителем стало ООО "Автомагистраль-Юг", которое должно было завершить ремонт до 30 сентября 2022 года. Однако из-за недостаточного финансирования он не был завершен. Сейчас осуществляется закупка по откорректированному и более дорогостоящему проекту.

Участник, выигравший тендер, запланированный на 21 марта, должен выполнить ремонт моста длиной почти в 67 м до 1 августа 2025 года. Кроме того, он должен будет обустроить подъезды к мосту и всю необходимую инфраструктуру.

В проекте отмечается, что сейчас мост находится в аварийном состоянии — его части ограниченно работоспособны или нетрудоспособны.

Напомним, коммунальное предприятие "Информатика" Киевсовета потратило 448,43 млн грн на оборудование для управления освещением столицы. В этом году будет поставлено 196 щитов "ЩКВО250".

Также мэрия Черновцов планирует реконструировать улицу Марии Заньковецкой, сделав ее после реконструкции пешеходной. Правда, на украшение улицы планируют использовать элитную брусчатку стоимостью почти 48 миллионов гривен.