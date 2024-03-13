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У Львівській області хочуть відремонтувати автомобільний міст за 127 млн грн

13 березня 2024 14:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львівській області хочуть відремонтувати автомобільний міст за 127 млн грн
Міст через р. Опір у Львівській області. Фото: Wikimapia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба відновлення у Львівській області оголосила тендер на ремонт автомобільного мосту на дорозі Т-14-24 Славське — Сколе. На нього планують витратити 126 516 574 грн.

Про це йдеться в тендері на Prozorro.

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Йдеться про міст поблизу села Гребенів через річку Опір в курортній зоні Карпат.

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Тендер на Prozzoro. Фото: скриншот

Тендер на ремонт цього мосту уже проводили у червні 2021 року, і переможцем стало ТОВ "Автомагістраль-Південь", яке повинне було завершити ремонт до 30 вересня 2022 року. Однак через недостатнє фінансування його не було завершено. Зараз здійснюється закупівля за відкоригованим і більш вартісним проєктом.

Учасник, який виграє тендер, запланований на 21 березня, має виконати ремонт мосту довжиною у майже 67 м до 1 серпня 2025 року. Крім того, він повинен буде облаштувати під'їзди до мосту та всю необхідну інфраструктуру.

У проєкті зазначається, що зараз міст перебуває в аварійному стані — його частини обмежено працездатні або непрацездатні.

Нагадаємо, комунальне підприємство "Інформатика" Київради витратило 448,43 млн грн на обладнання для керування освітленням столиці. У цьому році буде поставлено 196 щитів "ЩКВО250".

Також мерія Чернівців планує реконструювати вулицю Марії Заньковецької, зробивши її після реконструкції пішохідною. Щоправда, на оздоблення вулиці планують використати елітну бруківку вартістю у майже 48 мільйонів гривень.

міст
ремонт
тендер
дороги
гроші
ProZorro
Львівська область

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