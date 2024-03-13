У Львівській області хочуть відремонтувати автомобільний міст за 127 млн грн

Міст через р. Опір у Львівській області. Фото: Wikimapia

Служба відновлення у Львівській області оголосила тендер на ремонт автомобільного мосту на дорозі Т-14-24 Славське — Сколе. На нього планують витратити 126 516 574 грн.

Про це йдеться в тендері на Prozorro.

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Йдеться про міст поблизу села Гребенів через річку Опір в курортній зоні Карпат.

Тендер на Prozzoro. Фото: скриншот

Тендер на ремонт цього мосту уже проводили у червні 2021 року, і переможцем стало ТОВ "Автомагістраль-Південь", яке повинне було завершити ремонт до 30 вересня 2022 року. Однак через недостатнє фінансування його не було завершено. Зараз здійснюється закупівля за відкоригованим і більш вартісним проєктом.

Учасник, який виграє тендер, запланований на 21 березня, має виконати ремонт мосту довжиною у майже 67 м до 1 серпня 2025 року. Крім того, він повинен буде облаштувати під'їзди до мосту та всю необхідну інфраструктуру.

У проєкті зазначається, що зараз міст перебуває в аварійному стані — його частини обмежено працездатні або непрацездатні.

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