Во Львовской области раздаются взрывы
На Львовщине раздались взрывы утром, 13 декабря. В области работают силы ПВО.
Об этом сообщают местные СМИ.
Взрывы во Львовской области 13 декабря
Во Львовской области были слышны взрывы утром, 13 декабря. В Стрые и Дрогобыче, как сообщают в соцсетях, раздались взрывы.
Мэр Львова Андрей Садовый предупредил жителей о мероприятии ракет во Львовской области и попросил оставаться всех в укрытиях.
Напомним, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Взрывы были слышны в нескольких областях, в частности, в Одесской , Хмельницкой , Тернопольской , Харьковской и не только.
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