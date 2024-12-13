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Во Львовской области раздаются взрывы

13 декабря 2024 08:33
Анастасия Постоенко - Редактор
Взрывы во Львовской области 13 декабря
Следует от ракеты. Фото иллюстративное: Reuters
Анастасия Постоенко - Редактор

На Львовщине раздались взрывы утром, 13 декабря. В области работают силы ПВО.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Взрывы во Львовской области 13 декабря

Во Львовской области были слышны взрывы утром, 13 декабря. В Стрые и Дрогобыче, как сообщают в соцсетях, раздались взрывы.

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Сообщения о взрывах. Фото: скриншот

Мэр Львова Андрей Садовый предупредил жителей о мероприятии ракет во Львовской области и попросил оставаться всех в укрытиях.

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Предупреждение Андрея Садового. Фото: скриншот

Напомним, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Взрывы были слышны в нескольких областях, в частности, в Одесской , Хмельницкой , Тернопольской , Харьковской и не только.

взрыв Львовская область ПВО ракеты ракетный удар

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