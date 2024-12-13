Слід від ракети. Фото ілюстративне: Reuters

На Львівщині пролунали вибухи вранці, 13 грудня. В області працюють сили ППО.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вибухи у Львівській області 13 грудня

У Львівській області було чутно вибухи вранці, 13 грудня. У Стрию та Дрогобичі, як повідомляють у соцмережах, пролунали вибухи.

Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот

Мер Львова Андрій Садовий попередив мешканців про захід ракет на Львівщину та попросив залишатися усіх в укриттях.

Попередження Андрія Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Вибухи було чутно у кількох областях, зокрема, в Одеській, Хмельницькій, Тернопільській, Харківській і не лише.