У Львівській області лунають вибухи
На Львівщині пролунали вибухи вранці, 13 грудня. В області працюють сили ППО.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Вибухи у Львівській області 13 грудня
У Львівській області було чутно вибухи вранці, 13 грудня. У Стрию та Дрогобичі, як повідомляють у соцмережах, пролунали вибухи.
Мер Львова Андрій Садовий попередив мешканців про захід ракет на Львівщину та попросив залишатися усіх в укриттях.
Нагадаємо, Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Вибухи було чутно у кількох областях, зокрема, в Одеській, Хмельницькій, Тернопільській, Харківській і не лише.
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