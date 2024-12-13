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У Львівській області лунають вибухи

13 грудня 2024 08:33
Анастасія Постоєнко - Редактор
Вибухи у Львівській області 13 грудня
Слід від ракети. Фото ілюстративне: Reuters
Анастасія Постоєнко - Редактор

На Львівщині пролунали вибухи вранці, 13 грудня. В області працюють сили ППО.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вибухи у Львівській області 13 грудня

У Львівській області було чутно вибухи вранці, 13 грудня. У Стрию та Дрогобичі, як повідомляють у соцмережах, пролунали вибухи. 

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Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот

Мер Львова Андрій Садовий попередив мешканців про захід ракет на Львівщину та попросив залишатися усіх в укриттях.

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Попередження Андрія Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Вибухи було чутно у кількох областях, зокрема, в Одеській, Хмельницькій, Тернопільській, Харківській і не лише.

вибух Львівська область ППО ракети ракетний удар

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