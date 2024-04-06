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Во Львовской области объявили штормовое предупреждение — что обещают синоптики

6 апреля 2024 13:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львовской области объявили штормовое предупреждение — что обещают синоптики
Женщина сломала зонтик из-за ветра. Фото: "Слово и Дело"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львовской области в субботу, 6 апреля, объявили штормовое предупреждение. Возможны грозы, град и сильные порывы ветра.

Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии в Facebook.

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В области местами ожидаются грозы, шквалы 15-20 м/с и град.

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Пост Львовского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: facebook.com/LvivMeteo

Во Львове днем будет гроза, шквалы 15-20 м/с, а также град.

Объявлен первый уровень опасности (желтый).

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Пост Львовского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине на выходных, 6 и 7 апреля, будет теплой и дождливой. Температура будет колебаться в пределах +14...+22 °C.

Также в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. В связи с этим существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.

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