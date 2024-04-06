Во Львовской области объявили штормовое предупреждение — что обещают синоптики
Во Львовской области в субботу, 6 апреля, объявили штормовое предупреждение. Возможны грозы, град и сильные порывы ветра.
Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии в Facebook.
Опасные метеорологические явления во Львовской области
В области местами ожидаются грозы, шквалы 15-20 м/с и град.
Во Львове днем будет гроза, шквалы 15-20 м/с, а также град.
Объявлен первый уровень опасности (желтый).
Напомним, народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине на выходных, 6 и 7 апреля, будет теплой и дождливой. Температура будет колебаться в пределах +14...+22 °C.
Также в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. В связи с этим существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.
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