У Львівській області оголосили штормове попередження — що обіцяють синоптики

Жінка зламала парасолю через вітер. Фото: "Слово і Діло"

У Львівській області у суботу, 6 квітня, оголосили штормове попередження. Очікуються грози, град та сильні пориви вітру.

Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології у Facebook.

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В області місцями очікуються грози, шквали 15-20 м/с та град.

Допис Львівського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: facebook.com/LvivMeteo

У Львові вдень буде гроза, шквали 15-20 м/с, а також град.

Оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).

Допис Львівського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні на вихідних, 6 та 7 квітня, буде теплою та дощовою. Температура коливатиметься у межах +14...+22 °C.

Також в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.