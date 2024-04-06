У Львівській області оголосили штормове попередження — що обіцяють синоптики
У Львівській області у суботу, 6 квітня, оголосили штормове попередження. Очікуються грози, град та сильні пориви вітру.
Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології у Facebook.
Небезпечні метеорологічні явища в Львівській області
В області місцями очікуються грози, шквали 15-20 м/с та град.
У Львові вдень буде гроза, шквали 15-20 м/с, а також град.
Оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).
Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні на вихідних, 6 та 7 квітня, буде теплою та дощовою. Температура коливатиметься у межах +14...+22 °C.
Також в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.
Читайте Новини.LIVE!