Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львовской области оштрафовали начальника ТЦК за призыв забронированного работника arrow

Во Львовской области оштрафовали начальника ТЦК за призыв забронированного работника

12 апреля 2024 19:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львовской области оштрафовали начальника ТЦК за призыв забронированного работника
Работник ТЦК выписывает повестку. Фото иллюстративное: 20minut.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Радеховский районный суд Львовской области рассмотрел дело в отношении начальника местного территориального центра комплектования, который мобилизовал на военную службу забронированного работника компании "Галичина". Его признали виновным в превышении полномочий. Полковника оштрафовали на 17 тысяч гривен.

Об этом сообщает Zaxid.net в пятницу, 12 апреля.

Читайте также:

Мобилизация забронированного работника

В материалах дела говорится, что в конце января работник "Галичины" прибыл в районный ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных. Он предоставил должностным лицам выписку из приказа Минэкономики о бронировании.

В то же время, согласно государственному реестру призывников, указанный мужчина оказался в розыске. В тот же день его направили на медицинское освидетельствование, во время которого он был признан годным к военной службе. Через два дня мужчине была вручена повестка, но он отказался от нее.

Несмотря на это, начальник ТЦК включил упомянутого военнообязанного в приказ о призыве по мобилизации.

Во время проверки факта бронирования Военная служба правопорядка направила запрос в ООО "Молочная компания "Галичина" и получила подтверждение, что упомянутый работник входит в список забронированных. Согласно приказу Минэкономики, ему была предоставлена отсрочка от прохождения военной службы на полгода — с августа до середины февраля 2024 года.

Суд выяснил, что начальник ТЦК, приняв решение о призыве забронированного работника, совершил превышение власти или служебных полномочий в условиях военного положения.

В суде мужчина свою вину в совершенном правонарушении признал частично.

Судья Ольга Куцик-Трускавецкая признала начальника ТЦК виновным в совершении военного административного правонарушения и назначила ему штраф в размере 17 тыс. грн.

Напомним, в Винницкой области судили мужчину, которому вручили три повестки, но он ни разу не пришел в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Он заявил, что якобы "не было денег на проезд".

Также в Полтавской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации. В ходе заседания он заявил, что планирует заключить контракт с Вооруженными Силами Украины.

суд
правосудие
Львовская область
мобилизация
компании
бронирование
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый