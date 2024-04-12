Во Львовской области оштрафовали начальника ТЦК за призыв забронированного работника

Работник ТЦК выписывает повестку. Фото иллюстративное: 20minut.ua

Радеховский районный суд Львовской области рассмотрел дело в отношении начальника местного территориального центра комплектования, который мобилизовал на военную службу забронированного работника компании "Галичина". Его признали виновным в превышении полномочий. Полковника оштрафовали на 17 тысяч гривен.

Об этом сообщает Zaxid.net в пятницу, 12 апреля.

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Мобилизация забронированного работника

В материалах дела говорится, что в конце января работник "Галичины" прибыл в районный ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных. Он предоставил должностным лицам выписку из приказа Минэкономики о бронировании.

В то же время, согласно государственному реестру призывников, указанный мужчина оказался в розыске. В тот же день его направили на медицинское освидетельствование, во время которого он был признан годным к военной службе. Через два дня мужчине была вручена повестка, но он отказался от нее.

Несмотря на это, начальник ТЦК включил упомянутого военнообязанного в приказ о призыве по мобилизации.

Во время проверки факта бронирования Военная служба правопорядка направила запрос в ООО "Молочная компания "Галичина" и получила подтверждение, что упомянутый работник входит в список забронированных. Согласно приказу Минэкономики, ему была предоставлена отсрочка от прохождения военной службы на полгода — с августа до середины февраля 2024 года.

Суд выяснил, что начальник ТЦК, приняв решение о призыве забронированного работника, совершил превышение власти или служебных полномочий в условиях военного положения.

В суде мужчина свою вину в совершенном правонарушении признал частично.

Судья Ольга Куцик-Трускавецкая признала начальника ТЦК виновным в совершении военного административного правонарушения и назначила ему штраф в размере 17 тыс. грн.

Напомним, в Винницкой области судили мужчину, которому вручили три повестки, но он ни разу не пришел в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Он заявил, что якобы "не было денег на проезд".

Также в Полтавской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации. В ходе заседания он заявил, что планирует заключить контракт с Вооруженными Силами Украины.