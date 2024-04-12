У Львівській області оштрафували начальника ТЦК за призов заброньованого робітника

Працівник ТЦК виписує повістку. Фото ілюстративне: 20minut.ua

Радехівський районний суд Львівської області розглянув справу щодо начальника місцевого територіального центру комплектування, який мобілізував на військову службу заброньованого працівника компанії "Галичина". Його визнали винним у перевищенні повноважень. Полковника оштрафували на 17 тисяч гривень.

Про це повідомляє Zaxid.net у п'ятницю, 12 квітня.

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Мобілізація заброньованого працівника

У матеріалах справи йдеться, що наприкінці січня працівник "Галичини" прибув у районний ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних. Він надав посадовцям витяг з наказу Мінекономіки про бронювання.

Водночас, згідно з державним реєстром призовників, зазначений чоловік виявився у розшуку. Того ж дня його направили на медичний огляд, під час якого його визнали придатним до військової служби. Через два дні чоловіку була вручена повістка, але він відмовився від неї.

Попри це, начальник ТЦК включив згаданого військовозобов'язаного до наказу про призов за мобілізацією.

Під час перевірки факту бронювання Військова служба правопорядку надіслала запит до ТОВ "Молочна компанія "Галичина" та отримала підтвердження, що згаданий працівник входить до списку заброньованих. Згідно з наказом Мінекономіки, йому була надана відстрочка від проходження військової служби на пів року — з серпня до середини лютого 2024 року.

Суд з’ясував, що начальник ТЦК, прийнявши рішення про призов заброньованого працівника, вчинив перевищення влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану.

У суді чоловік свою вину у вчиненому правопорушенні визнав частково.

Суддя Ольга Куцик-Трускавецька визнала начальника ТЦК винним у вчиненні військового адміністративного правопорушення і призначила йому штраф у розмірі 17 тис. грн.

Нагадаємо, у Вінницькій області судили чоловіка, якому вручили три повістки, але він жодного разу не прийшов до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він заявив, що нібито "не мав грошей на проїзд".

Також у Полтавській області судили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Під час засідання він заявив, що планує укласти контракт зі Збройними силами України.