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Во Львовской области пьяный водитель совершил тройное ДТП

21 ноября 2023 12:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львовской области пьяный водитель совершил тройное ДТП
ДТП во Львовской области. Фото: facebook.com/MVS.LVIV
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львовской области произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. В результате автостолкновения травмы получили три человека.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Тройное ДТП во Львовской области

Авария произошла вчера, 20 ноября, около 20:00 на автодороге "Львов-Краковец" в пределах города Новояворовск. По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, 23-летний житель одного из сел Яворивского района, не придерживался дистанции и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Jetta, который двигался впереди. После этого Volkswagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с Audi.

ДТП во Львовской области 20 ноября
ДТП во Львовской области. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Правоохранители установили, что водитель BMW управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Они задержали правонарушителя.

В результате ДТП пострадали водитель Audi и его пассажиры — женщина в возрасте 28 лет и годовалый мальчик.

ДТП во Львовской области 20 ноября
ДТП во Львовской области. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

"По факту следователи Яворивского районного отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет", — говорится в сообщении.

ДТП во Львовской области 20 ноября
ДТП во Львовской области. Фото: facebook.com/MVS.LVIV
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Пост полиции Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, в Ровенской области на трассе Киев — Чоп вблизи Грушвицы Второй произошло серьезное ДТП с участием пяти автомобилей. Есть пострадавшие, количество уточняется.

Также мы писали, что 20 ноября в Черновцах произошло ДТП. В результате аварии погибли трое молодых людей.

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