Во Львовской области пьяный водитель совершил тройное ДТП
Во Львовской области произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. В результате автостолкновения травмы получили три человека.
Об этом сообщает полиция Львовской области.
Тройное ДТП во Львовской области
Авария произошла вчера, 20 ноября, около 20:00 на автодороге "Львов-Краковец" в пределах города Новояворовск. По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, 23-летний житель одного из сел Яворивского района, не придерживался дистанции и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Jetta, который двигался впереди. После этого Volkswagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с Audi.
Правоохранители установили, что водитель BMW управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Они задержали правонарушителя.
В результате ДТП пострадали водитель Audi и его пассажиры — женщина в возрасте 28 лет и годовалый мальчик.
"По факту следователи Яворивского районного отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет", — говорится в сообщении.
Напомним, в Ровенской области на трассе Киев — Чоп вблизи Грушвицы Второй произошло серьезное ДТП с участием пяти автомобилей. Есть пострадавшие, количество уточняется.
Также мы писали, что 20 ноября в Черновцах произошло ДТП. В результате аварии погибли трое молодых людей.
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