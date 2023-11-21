У Львівській області п'яний водій спричинив потрійну ДТП

ДТП у Львівській області. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

У Львівській області сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок автозіткнення травми отримали троє людей.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

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Аварія сталася вчора, 20 листопада, близько 20:00 на автодорозі "Львів-Краковець" у межах міста Новояворівськ. За попередньою інформацією, водій автомобіля BMW, 23-річний мешканець одного з сіл Яворівського району, не дотримався дистанції та скоїв зіткнення з автомобілем Volkswagen Jetta, який рухався попереду. Після цього Volkswagen виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Audi.

ДТП у Львівській області. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Правоохоронці встановили, що водій BMW керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Вони затримали правопорушника.

Внаслідок ДТП постраждали водій Audi та його пасажири — жінка віком 28 років та однорічний хлопчик.

ДТП у Львівській області. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

"За фактом слідчі Яворівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років", — йдеться у повідомленні.

ДТП у Львівській області. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Допис поліції Львівської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Рівненській області на трасі Київ — Чоп поблизу Грушвиці Другої сталася серйозна ДТП за участю п'яти автомобілів. Є постраждалі, кількість уточнюється.

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