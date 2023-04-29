Во Львовской области пьяный водитель с несовершеннолетними пассажирами съехал в кювет

Автомобиль нетрезвого водителя, который съехал в кювет. Фото: полиция Львовской области

Во Львовской области пьяный водитель съехал в кювет. В автомобиле вместе с ним находились четверо несовершеннолетних пассажиров. Травмы разной степени тяжести получили все, кто находился в машине.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Авария произошла вчера, 28 апреля, около 20:00, на автодороге между селами Мистичи и Санники Яворивского района.

Правоохранители предварительно установили, что водитель авто Volkswagen Caddy, 58-летний львовянин, не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и четверо несовершеннолетних пассажиров — все местные жители 13, 15, 16 и 17 лет — травмировались. В настоящее время медики оказывают им необходимую помощь.

Полицейские установили, что в момент совершения ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови было обнаружено 1,6 промилле.

"По факту следственные отделения полиции № 1 Яворивского районного отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет", — говорится в сообщении.

Проводится досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Автомобиль нетрезвого водителя, который съехал в кювет. Фото: полиция Львовской области

Напомним, вчера, 28 апреля, в Одесской области фура с зерном столкнулась с легковым автомобилем. В результате пострадал водитель грузовика.

Также мы писали, что 26 апреля в Киеве патрульные задержали нетрезвого водителя, который совершил ДТП и устроил гонку. Водитель скрывался от правоохранителей.