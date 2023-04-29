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У Львівській області п'яний водій з неповнолітніми пасажирами з’їхав у кювет

29 квітня 2023 18:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львівській області п'яний водій з неповнолітніми пасажирами з’їхав у кювет
Автомобіль нетверезого водія, який з'їхав у кювет. Фото: поліція Львівської області
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львівській області п'яний водій з’їхав у кювет. В автівці разом з ним перебували четверо неповнолітніх пасажирів. Травми різного ступеню тяжкості отримали всі, хто перебував у машині.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

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ДТП з п'яним водієм у Львівській області

Аварія сталася вчора, 28 квітня, близько 20:00, на автодорозі між селами Мистичі та Санники Яворівського району.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій авто Volkswagen Caddy, 58-річний львів’янин, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. 

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та четверо неповнолітніх пасажирів — усі місцеві мешканці віком 13, 15, 16 та 17 років — травмувалися. Наразі медики надають їм необхідну допомогу. 

Поліцейські встановили, що на момент скоєнні ДТП водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. В його крові було виявлено 1,6 проміле. 

"За фактом слідчі відділення поліції № 1 Яворівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років", — йдеться у повідомленні.

Наразі проводиться досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Автомобиль нетрезвого водителя, который съехал в кювет
Автомобіль нетверезого водія, який з'їхав у кювет. Фото: поліція Львівської області 

Нагадаємо, вчора, 28 квітня, в Одеській області фура з зерном зіштовхнулася з легковим автомобілем. Внаслідок цього постраждав водій вантажівки. 

Також ми писали, що 26 квітня у Києві патрульні затримали нетверезого водія, який скоїв ДТП та влаштував перегони. Водій втікав від правоохоронців.

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