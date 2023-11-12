Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львовской области наказали работника ТЦК, который пьяным управлял автомобилем arrow

Во Львовской области наказали работника ТЦК, который пьяным управлял автомобилем

12 ноября 2023 16:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львовской области наказали работника ТЦК, который пьяным управлял автомобилем
Мужчина за рулем. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львовской области Турковский районный суд наказал работника ТЦК, который пьяным управлял автомобилем Chery Eastar. Богдана Голича оштрафовали на 17 000 грн.

Об этом сообщает zaxid.net.

Читайте также:

Наказание за пьяное вождение

Работника Самборского районного ТЦК и СП остановили за рулем с 1,19 промилле алкоголя в крови.

В материалах дела говорится, что 2 августа этого года в селе Штуковец Самборского района правоохранители остановили автомобиль Chery Eastar. Он двигался по улице Центральной. Патрульные установили, что водитель — Богдан Голич — управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

На него составили админпротокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП. Голич не признал своей вины в суде. Он заявил, что в тот день алкоголь не употреблял. После проверки на устройстве Drager работник ТЦК решил пройти проверку в Турковской центральной городской больнице, но оттуда его в участок забрали полицейские.

По словам правоохранителей, в тот день они получили ориентировку о трех военных в автомобиле черного цвета, которые могут быть причастны к преступлению. По этой ориентировке они остановили Chery Eastar и обнаружили там пьяного водителя.

В постановлении суда указано, что Голич служит в Самборском ТЦК и СП.

Судья Турковского райсуда Оксана Кишик 8 ноября признала виновным водителя и оштрафовала на 17 000 грн. К тому же его на год лишили права управлять авто.

Напомним, в Киеве пьяный водитель совершил дорожно-транспортное происшествие. Он въехал в пять припаркованных автомобилей.

Также мы писали, что в селе Здовбица в Ровенской области 12 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием инкассаторского авто. Пострадали четыре человека, их доставили в больницу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

В каком состоянии сейчас самые крупные винодельни Херсонщины - 80x80

В каком состоянии сейчас самые крупные винодельни Херсонщины

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме