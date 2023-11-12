Во Львовской области наказали работника ТЦК, который пьяным управлял автомобилем
Во Львовской области Турковский районный суд наказал работника ТЦК, который пьяным управлял автомобилем Chery Eastar. Богдана Голича оштрафовали на 17 000 грн.
Об этом сообщает zaxid.net.
Наказание за пьяное вождение
Работника Самборского районного ТЦК и СП остановили за рулем с 1,19 промилле алкоголя в крови.
В материалах дела говорится, что 2 августа этого года в селе Штуковец Самборского района правоохранители остановили автомобиль Chery Eastar. Он двигался по улице Центральной. Патрульные установили, что водитель — Богдан Голич — управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
На него составили админпротокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП. Голич не признал своей вины в суде. Он заявил, что в тот день алкоголь не употреблял. После проверки на устройстве Drager работник ТЦК решил пройти проверку в Турковской центральной городской больнице, но оттуда его в участок забрали полицейские.
По словам правоохранителей, в тот день они получили ориентировку о трех военных в автомобиле черного цвета, которые могут быть причастны к преступлению. По этой ориентировке они остановили Chery Eastar и обнаружили там пьяного водителя.
В постановлении суда указано, что Голич служит в Самборском ТЦК и СП.
Судья Турковского райсуда Оксана Кишик 8 ноября признала виновным водителя и оштрафовала на 17 000 грн. К тому же его на год лишили права управлять авто.
Напомним, в Киеве пьяный водитель совершил дорожно-транспортное происшествие. Он въехал в пять припаркованных автомобилей.
Также мы писали, что в селе Здовбица в Ровенской области 12 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием инкассаторского авто. Пострадали четыре человека, их доставили в больницу.
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