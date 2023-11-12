Во Львовской области наказали работника ТЦК, который пьяным управлял автомобилем

Мужчина за рулем. Фото: Pexels

Во Львовской области Турковский районный суд наказал работника ТЦК, который пьяным управлял автомобилем Chery Eastar. Богдана Голича оштрафовали на 17 000 грн.

Об этом сообщает zaxid.net.

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Наказание за пьяное вождение

Работника Самборского районного ТЦК и СП остановили за рулем с 1,19 промилле алкоголя в крови.

В материалах дела говорится, что 2 августа этого года в селе Штуковец Самборского района правоохранители остановили автомобиль Chery Eastar. Он двигался по улице Центральной. Патрульные установили, что водитель — Богдан Голич — управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

На него составили админпротокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП. Голич не признал своей вины в суде. Он заявил, что в тот день алкоголь не употреблял. После проверки на устройстве Drager работник ТЦК решил пройти проверку в Турковской центральной городской больнице, но оттуда его в участок забрали полицейские.

По словам правоохранителей, в тот день они получили ориентировку о трех военных в автомобиле черного цвета, которые могут быть причастны к преступлению. По этой ориентировке они остановили Chery Eastar и обнаружили там пьяного водителя.

В постановлении суда указано, что Голич служит в Самборском ТЦК и СП.

Судья Турковского райсуда Оксана Кишик 8 ноября признала виновным водителя и оштрафовала на 17 000 грн. К тому же его на год лишили права управлять авто.

Напомним, в Киеве пьяный водитель совершил дорожно-транспортное происшествие. Он въехал в пять припаркованных автомобилей.

Также мы писали, что в селе Здовбица в Ровенской области 12 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием инкассаторского авто. Пострадали четыре человека, их доставили в больницу.