У Львівській області покарали працівника ТЦК, який п'яним керував авто

Чоловік за кермом. Фото: Pexels

У Львівській області Турківський районний суд покарав працівника ТЦК, який п'яним керував автомобілем Chery Eastar. Богдана Голича оштрафували на 17 000 грн.

Про це повідомляє zaxid.net.

Читайте також:

Покарання за п'яне водіння

Працівника Самбірському районного ТЦК і СП зупинили за кермом із 1,19 проміле алкоголю в крові.

У матеріалах справи йдеться, що 2 серпня цього року в селі Штуковець Самбірського району правоохоронці зупинили автомобіль Chery Eastar. Він рухався вулицею Центральною. Патрульні встановили, що водій — Богдан Голич — керував автівкою у стані алкогольного спʼяніння.

На нього склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП. Голич не визнав своєї провини у суді. Він заявив, що того дня алкоголь не вживав. Після перевірки на пристрої Drager працівник ТЦК вирішив пройти перевірку в Турківській центральній міській лікарні, але звідти його у відділок забрали поліцейські.

За словами правоохоронців, того дня вони отримали орієнтування про трьох військових у автомобілі чорного кольору, які можуть бути причетними до злочину. За цим орієнтуванням вони зупинили Chery Eastar та виявили там п'яного водія.

У постанові суду вказано, що Голич служить у Самбірському ТЦК і СП.

Суддя Турківського райсуду Оксана Кішик 8 листопада визнала винним водія та оштрафувала на 17 000 грн. До того ж його на рік позбавили права керувати авто.

Нагадаємо, у Києві п'яний водій скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Він в'їхав у п'ять припаркованих автомобілів.

Також ми писали, що у селі Здовбиця на Рівненщині 12 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода за участю інкасаторського авто. Постраждали четверо людей, їх доставили до лікарні.