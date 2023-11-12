У Львівській області покарали працівника ТЦК, який п'яним керував авто
У Львівській області Турківський районний суд покарав працівника ТЦК, який п'яним керував автомобілем Chery Eastar. Богдана Голича оштрафували на 17 000 грн.
Про це повідомляє zaxid.net.
Покарання за п'яне водіння
Працівника Самбірському районного ТЦК і СП зупинили за кермом із 1,19 проміле алкоголю в крові.
У матеріалах справи йдеться, що 2 серпня цього року в селі Штуковець Самбірського району правоохоронці зупинили автомобіль Chery Eastar. Він рухався вулицею Центральною. Патрульні встановили, що водій — Богдан Голич — керував автівкою у стані алкогольного спʼяніння.
На нього склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП. Голич не визнав своєї провини у суді. Він заявив, що того дня алкоголь не вживав. Після перевірки на пристрої Drager працівник ТЦК вирішив пройти перевірку в Турківській центральній міській лікарні, але звідти його у відділок забрали поліцейські.
За словами правоохоронців, того дня вони отримали орієнтування про трьох військових у автомобілі чорного кольору, які можуть бути причетними до злочину. За цим орієнтуванням вони зупинили Chery Eastar та виявили там п'яного водія.
У постанові суду вказано, що Голич служить у Самбірському ТЦК і СП.
Суддя Турківського райсуду Оксана Кішик 8 листопада визнала винним водія та оштрафувала на 17 000 грн. До того ж його на рік позбавили права керувати авто.
Нагадаємо, у Києві п'яний водій скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Він в'їхав у п'ять припаркованих автомобілів.
Також ми писали, що у селі Здовбиця на Рівненщині 12 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода за участю інкасаторського авто. Постраждали четверо людей, їх доставили до лікарні.
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