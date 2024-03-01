Во Львовской области полицейские ликвидировали нарколабораторию
Во Львовской области полиция и прокуратура ликвидировали нарколабораторию, которая в промышленных масштабах производила наркотики и психотропы. Обвинительный акт в отношении дилеров уже направили в суд.
Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в пятницу, 1 марта.
Во Львовской области ликвидировали нарколабораторию
По информации следственного отдела ГУНП в Львовской области, житель Львова в частном доме в одном из районов Львовской области организовал лабораторию, куда привлек еще двух своих знакомых. Дилеры производили метадон и мефедрон.
Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли спецоборудование для производства веществ, 35 кг мефедрона и более килограмма метадона. Также прокуроры изъяли 39-литровые прекурсоры с ацетоном и 28 л соляной кислоты. Приблизительная стоимость веществ на "черном рынке" составляет 90 миллионов гривен.
Дилеры были вооружены
Дополнительно, СОГ установила, что дельцы были вооружены, поскольку были изъяты два автомата Калашникова и 157 боевых патронов. Оружие хранилось незаконно.
Прокуроры сообщили злоумышленникам о подозрении по шести статьям УКУ, пока они находятся под стражей.
Напомним, в Киеве полиция задержала 20-летнего парня, сбывавшего кокаин с наценкой своим знакомым, требуя 200 долларов за грамм наркотика.
Также мы писали, что в Харькове приговорили к семи годам заключения наркоторговца, продававшего метадон, маскируя его в обертки от конфет.
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