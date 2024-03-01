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Во Львовской области полицейские ликвидировали нарколабораторию

1 марта 2024 16:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Во Львовской области полицейские ликвидировали нарколабораторию
Правоохранители с наркодилерами. Фото: Львовская областная прокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Во Львовской области полиция и прокуратура ликвидировали нарколабораторию, которая в промышленных масштабах производила наркотики и психотропы. Обвинительный акт в отношении дилеров уже направили в суд.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в пятницу, 1 марта.

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Во Львовской области ликвидировали нарколабораторию

Во Львовской области полицейские ликвидировали нарколабораторию
Изъятый мешок мефедрона. Источник: Львовская областная прокуратура

По информации следственного отдела ГУНП в Львовской области, житель Львова в частном доме в одном из районов Львовской области организовал лабораторию, куда привлек еще двух своих знакомых. Дилеры производили метадон и мефедрон.

Во Львовской области полицейские ликвидировали нарколабораторию
Прокурор осматривает пакеты с наркотиками. Источник: Львовская областная прокуратура

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли спецоборудование для производства веществ, 35 кг мефедрона и более килограмма метадона. Также прокуроры изъяли 39-литровые прекурсоры с ацетоном и 28 л соляной кислоты. Приблизительная стоимость веществ на "черном рынке" составляет 90 миллионов гривен.

Дилеры были вооружены

Дополнительно, СОГ установила, что дельцы были вооружены, поскольку были изъяты два автомата Калашникова и 157 боевых патронов. Оружие хранилось незаконно.

Прокуроры сообщили злоумышленникам о подозрении по шести статьям УКУ, пока они находятся под стражей.

Напомним, в Киеве полиция задержала 20-летнего парня, сбывавшего кокаин с наценкой своим знакомым, требуя 200 долларов за грамм наркотика.

Также мы писали, что в Харькове приговорили к семи годам заключения наркоторговца, продававшего метадон, маскируя его в обертки от конфет.

наркотики
полиция
Украина
наркоторговля
Львовская область
Криминал

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