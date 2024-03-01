У Львівській області поліцейські ліквідували нарколабораторію

Правоохоронці з наркодилерами. Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львівській області поліція та прокуратура ліквідували нарколабораторію, яка в промислових масштабах виробляла наркотики та психотропи. Обвинувальний акт стосовно дилерів вже скерували до суду.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у п'ятницю, 1 березня.

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Вилучений мішок мефедрону. Джерело: Львівська обласна прокуратура

За інформацію слідчого відділу ГУНП у Львівської області, мешканець Львова у приватному будинку в одному з районів Львівської області організував лабораторію, куди залучив ще двох своїх знайомих. Дилери виготовляли метадон та мефедрон.

Прокурор оглядає пакунки з наркотиками. Джерело: Львівська обласна прокуратура

Під час обшуків правоохоронці знайшли та вилучили спецобладнання для виробництва речовин, 35 кг мефедрону та понад кілограм метадону. Також прокурори вилучили 39-літрові прекурсори з ацетоном та 28 л соляної кислоти. Приблизна вартість речовин на "чорному ринку" складає 90 мільйонів гривень.

Дилери були озброєні

Додатково, СОГ встановила, що ділки були озброєні, оскільки було вилучено два автомати Калашникова та 157 бойових набоїв. Зброя зберігалася незаконно.

Прокурори повідомили зловмисникам про підозру за шістьма статтями ККУ, наразі вони перебувають під вартою.

Нагадаємо, у Києві поліція затримала 20-річного хлопця, який збував кокаїн з націнкою своїм знайомим, вимагаючи 200 доларів за грам наркотика.

Також ми писали, що у Харкові засудили до семи років ув'язнення наркоторговця, який продавав метадон, маскуючи його в обгортки від цукерок.