Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львівській області поліцейські ліквідували нарколабораторію arrow

У Львівській області поліцейські ліквідували нарколабораторію

1 березня 2024 16:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Львівській області поліцейські ліквідували нарколабораторію
Правоохоронці з наркодилерами. Фото: Львівська обласна прокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Львівській області поліція та прокуратура ліквідували нарколабораторію, яка в промислових масштабах виробляла наркотики та психотропи. Обвинувальний акт стосовно дилерів вже скерували до суду. 

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у п'ятницю, 1 березня. 

Читайте також:

На Львівщині ліквідували нарколабораторію

У Львівській області поліцейські ліквідували нарколабораторію
Вилучений мішок мефедрону. Джерело: Львівська обласна прокуратура

За інформацію слідчого відділу ГУНП у Львівської області, мешканець Львова у приватному будинку в одному з районів Львівської області організував лабораторію, куди залучив ще двох своїх знайомих. Дилери виготовляли метадон та мефедрон.

У Львівській області поліцейські ліквідували нарколабораторію
Прокурор оглядає пакунки з наркотиками. Джерело: Львівська обласна прокуратура

Під час обшуків правоохоронці знайшли та вилучили спецобладнання для виробництва речовин, 35 кг мефедрону та понад  кілограм метадону. Також прокурори вилучили 39-літрові прекурсори з ацетоном та 28 л соляної кислоти. Приблизна вартість речовин на "чорному ринку" складає 90 мільйонів гривень.

Дилери були озброєні

Додатково, СОГ встановила, що ділки були озброєні, оскільки було вилучено два автомати Калашникова та 157 бойових набоїв. Зброя зберігалася незаконно. 

Прокурори повідомили зловмисникам про підозру за шістьма статтями ККУ, наразі вони перебувають під вартою. 

Нагадаємо, у Києві поліція затримала 20-річного хлопця, який збував кокаїн з націнкою своїм знайомим, вимагаючи 200 доларів за грам наркотика. 

Також ми писали, що у Харкові засудили до семи років ув'язнення наркоторговця, який продавав метадон, маскуючи його в обгортки від цукерок. 

наркотики
поліція
Україна
наркоторгівля
Львівська область
Кримінал

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

08:39 Виплати за контракт із ЗСУ — як змінились суми у 2024 році