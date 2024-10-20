Во Львовской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ — сколько новых случаев

Женщина с простудой. Фото иллюстративное: Pexels

Во Львовской области возросла заболеваемость среди населения гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). За эту неделю обнаружили 632 новых случая.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной военной администрации в Telegram в воскресенье, 20 октября.

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Грипп и ОРВИ во Львовской области

Во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней рассказали, что эпидпорог не превышен. По состоянию на 20 октября количество заболевших — почти 10 тысяч человек.

"Также, по сравнению с прошлой неделей, заметно возросла доля заболеваемости среди взрослых. А именно — 452 новых зафиксированных случая!" — говорится в сообщении.

Пост Львовской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области наблюдалось понижение количества случаев COVID-19 на 41%. В то же время количество заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) возросло.

Также граждане с ожирением или сахарным диабетом не подлежат мобилизации в Вооруженные силы Украины. Кроме того, от призыва освобождаются лица с рядом других эндокринных заболеваний.