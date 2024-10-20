У Львівській області зросла захворюваність на грип та ГРВІ — скільки нових випадків

Жінка з простудою. Фото ілюстративне: Pexels

У Львівській області зросла захворюваність серед населення на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ). За цей тиждень виявили 632 нових випадки.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної військової адміністрації у Telegram у неділю, 20 жовтня.

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Грип та ГРВІ у Львівській області

У Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб розповіли, що наразі епідпоріг не перевищено. Станом на 20 жовтня кількість захворілих — майже 10 тисяч людей.

"Також, порівняно із минулим тижнем, помітно зросла частка захворюваності серед дорослих. А саме — 452 нових зафіксованих випадки!" — йдеться у повідомленні.

Допис Львівської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області спостерігалося зниження кількості випадків COVID-19 на 41%. Водночас кількість хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) зросла.

Також громадяни з ожирінням або цукровим діабетом не підлягають мобілізації до Збройних сил України. Крім того, від призову звільняються особи з рядом інших ендокринних захворювань.