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Во Львовской области произошел пожар на территории автобусного завода — фото

16 октября 2024 08:12
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Во Львовской области 16 октября ночью произошел масштабный пожар — что известно
Ликвидация пожара в Львовской области 16 октября. Фото: t.me/lviv_adm
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Во Львовской области в ночь на 16 октября произошел масштабный пожар. Горели складские помещения на территории автобусного завода.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета в Telegram.

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Пожар во Львовской области

"88 спасателей на 17 пожарных машинах сегодня ночью боролись с огнем на складских помещениях на территории автобусного завода", — говорится в сообщении.

Масштабный пожар под Львовом 16 октября
Ликвидация пожара в Львовской области 16 октября. Фото: t.me/lviv_adm

Известно, что пилорама загорелась около двух часов ночи. Общая площадь пожара была 1500 квадратных метров. По данным ГСЧС, огонь ликвидировали за несколько часов.

Пожар во Львовской области 16 октября
Ликвидация пожара в Львовской области 16 октября. Фото: t.me/lviv_adm

Пострадавших нет, а причины возгорания — устанавливаются.

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Пост Львовского городского совета. Фото: скриншот

Напомним, в Полтаве в ночь на 15 октября неизвестные подожгли здание управления Государственной налоговой службы. Полиция разыскивает причастных к этому инциденту.

Также 13 октября в Одессе во время движения загорелся трамвай, но пожар быстро был ликвидирован. Устанавливаются причины возгорания и оцениваются убытки.

пожар Львовская область спасатели автобусы огонь

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