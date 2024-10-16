Во Львовской области 16 октября ночью произошел масштабный пожар — что известно

Ликвидация пожара в Львовской области 16 октября. Фото: t.me/lviv_adm

Во Львовской области в ночь на 16 октября произошел масштабный пожар. Горели складские помещения на территории автобусного завода.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета в Telegram.

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Пожар во Львовской области

"88 спасателей на 17 пожарных машинах сегодня ночью боролись с огнем на складских помещениях на территории автобусного завода", — говорится в сообщении.

Ликвидация пожара в Львовской области 16 октября. Фото: t.me/lviv_adm

Известно, что пилорама загорелась около двух часов ночи. Общая площадь пожара была 1500 квадратных метров. По данным ГСЧС, огонь ликвидировали за несколько часов.

Ликвидация пожара в Львовской области 16 октября. Фото: t.me/lviv_adm

Пострадавших нет, а причины возгорания — устанавливаются.

Пост Львовского городского совета. Фото: скриншот

Напомним, в Полтаве в ночь на 15 октября неизвестные подожгли здание управления Государственной налоговой службы. Полиция разыскивает причастных к этому инциденту.

Также 13 октября в Одессе во время движения загорелся трамвай, но пожар быстро был ликвидирован. Устанавливаются причины возгорания и оцениваются убытки.