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У Львівській області сталася пожежа на території автобусного заводу — фото

16 жовтня 2024 08:12
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
У Львівській області 16 жовтня вночі сталася масштабна пожежа — що відомо
Ліквідація пожежі у Львівській області 16 жовтня. Фото: t.me/lviv_adm
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Львівській області у ніч на 16 жовтня сталася масштабна пожежа. Горіли складські приміщення на території автобусного заводу.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у Telegram.

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"88 рятувальників на 17 пожежних машинах сьогодні вночі боролись із вогнем на складських приміщеннях на території автобусного заводу", — йдеться у повідомленні.

Масштабна пожежа під Львовом 16 жовтня
Ліквідація пожежі у Львівській області 16 жовтня. Фото: t.me/lviv_adm

Відомо, що пилорама загорілась близько другої ночі. Загальна площа пожежі була 1500 квадратних метрів. За даними ДСНС, вогонь ліквідували за декілька годин.

Пожежа у Львівській області 16 жовтня
Ліквідація пожежі у Львівській області 16 жовтня. Фото: t.me/lviv_adm

Постраждалих немає, а причини загоряння — встановлюються.

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Допис Львівської міської ради. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Полтаві в ніч на 15 жовтня невідомі підпалили будівлю управління Державної податкової служби. Поліція наразі розшукує причетних до цього інциденту.

Також 13 жовтня в Одесі під час руху загорівся трамвай, але пожежу швидко ліквідували. Наразі встановлюються причини займання та оцінюються збитки.

пожежа Львівська область рятувальники автобуси вогонь

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