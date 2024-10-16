У Львівській області 16 жовтня вночі сталася масштабна пожежа — що відомо

Ліквідація пожежі у Львівській області 16 жовтня. Фото: t.me/lviv_adm

У Львівській області у ніч на 16 жовтня сталася масштабна пожежа. Горіли складські приміщення на території автобусного заводу.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у Telegram.

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"88 рятувальників на 17 пожежних машинах сьогодні вночі боролись із вогнем на складських приміщеннях на території автобусного заводу", — йдеться у повідомленні.

Ліквідація пожежі у Львівській області 16 жовтня. Фото: t.me/lviv_adm

Відомо, що пилорама загорілась близько другої ночі. Загальна площа пожежі була 1500 квадратних метрів. За даними ДСНС, вогонь ліквідували за декілька годин.

Ліквідація пожежі у Львівській області 16 жовтня. Фото: t.me/lviv_adm

Постраждалих немає, а причини загоряння — встановлюються.

Допис Львівської міської ради. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Полтаві в ніч на 15 жовтня невідомі підпалили будівлю управління Державної податкової служби. Поліція наразі розшукує причетних до цього інциденту.

Також 13 жовтня в Одесі під час руху загорівся трамвай, але пожежу швидко ліквідували. Наразі встановлюються причини займання та оцінюються збитки.