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Во Львовской области произошел пожар в доме: погибли мать и ребенок

27 июня 2023 10:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львовской области произошел пожар в доме: погибли мать и ребенок
Пожар в жилом доме во Львовской области. Фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 27 июня, во Львовской области произошел пожар в жилом доме. В результате происшествия погибли мать и ее ребенок.

Об этом сообщает ГСЧС.

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"27 июня в 04:14 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городе Самбор Самборского района", — говорится в сообщении.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела женщины 1969 года рождения, а также ребенка 2012 года рождения.

В 05:40 пожарным удалось потушить огонь. ГСЧС сообщает, что вероятной причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Правила, которые следует соблюдать, чтобы не произошел пожар в результате замыкания

В ГСЧС напомнили простые правила, которые нужно помнить каждому:

  • избегайте перегрузки электрических систем, не подключайте слишком много устройств к одной розетке;
  • обращайте внимание на какие-либо признаки поврежденной изоляции или необычного запаха при использовании электроприборов;
  • не оставляйте электрические приборы без присмотра, особенно при их работе;
  • всегда выключайте электрические приборы после использования и перед выходом из дома.
Пост
Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, сегодня ночью, 27 июня, на севере Объединенных Арабских Эмиратов в городе Аджман произошел масштабный пожар. Там вспыхнул 36-этажный небоскреб.

Также мы писали, что 24 июня почти два часа более семидесяти спасателей тушили пожар в Одессе. Загорелось трехэтажное здание завода.

Добавим, что ночью 22 июня после отбоя воздушной тревоги на левом берегу Киева произошел взрыв. Он был такой силы, что местные сообщили о разрушении. Как оказалось, произошла утечка газа.

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