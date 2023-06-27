Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львівській області сталася пожежа в будинку: загинули мати й дитина arrow

У Львівській області сталася пожежа в будинку: загинули мати й дитина

27 червня 2023 10:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львівській області сталася пожежа в будинку: загинули мати й дитина
Пожежа у житловому будинку в Львівській області. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 27 червня, у Львівській області сталася пожежа у житловому будинку. Внаслідок події загинули мати та її дитина.

Про це повідомляє ДСНС.

Читайте також:

Пожежа у Львівській області

"27 червня о 04:14 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку у місті Самбір Самбірського району", — йдеться у повідомленні.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла жінки 1969 року народження, а також її дитини 2012 року народження. 

О 05:40 пожежникам вдалося загасити вогонь. ДСНС повідомляє, що ймовірною причиною загоряння могло стати коротке замикання.

Правила, яких варто дотримуватися, щоб не сталася пожежа внаслідок замикання

У ДСНС нагадали прості правила, які потрібно пам'ятати кожному: 

  • уникайте перевантаження електричних систем, не підключайте занадто багато приладів до однієї розетки;
  • звертайте увагу на будь-які ознаки пошкодженої ізоляції або незвичного запаху під час використання електроприладів;
  • не залишайте електричні прилади без нагляду, особливо під час їх роботи;
  • завжди вимикайте електричні прилади після використання і перед виходом з дому.
Пост
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вночі, 27 червня, на півночі Об'єднаних Арабських Еміратів у місті Аджман сталася масштабна пожежа. Там спалахнув 36-поверховий хмарочос. 

Також ми писали, що 24 червня майже дві години понад сімдесят рятувальників гасили пожежу в Одесі. Загорілась триповерхова будівля заводу. 

Додамо, вночі 22 червня після відбою повітряної тривоги на лівому березі Києва стався вибух. Він був такої сили, що місцеві повідомили про руйнування. Як виявилося, стався витік газу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

None

Ядерний вибух: покрокова інструкція, що робити

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз