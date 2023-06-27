У Львівській області сталася пожежа в будинку: загинули мати й дитина

Пожежа у житловому будинку в Львівській області. Фото: ДСНС

Сьогодні вночі, 27 червня, у Львівській області сталася пожежа у житловому будинку. Внаслідок події загинули мати та її дитина.

Про це повідомляє ДСНС.

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"27 червня о 04:14 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку у місті Самбір Самбірського району", — йдеться у повідомленні.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла жінки 1969 року народження, а також її дитини 2012 року народження.

О 05:40 пожежникам вдалося загасити вогонь. ДСНС повідомляє, що ймовірною причиною загоряння могло стати коротке замикання.

Правила, яких варто дотримуватися, щоб не сталася пожежа внаслідок замикання

У ДСНС нагадали прості правила, які потрібно пам'ятати кожному:

уникайте перевантаження електричних систем, не підключайте занадто багато приладів до однієї розетки;

звертайте увагу на будь-які ознаки пошкодженої ізоляції або незвичного запаху під час використання електроприладів;

не залишайте електричні прилади без нагляду, особливо під час їх роботи;

завжди вимикайте електричні прилади після використання і перед виходом з дому.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вночі, 27 червня, на півночі Об'єднаних Арабських Еміратів у місті Аджман сталася масштабна пожежа. Там спалахнув 36-поверховий хмарочос.

Також ми писали, що 24 червня майже дві години понад сімдесят рятувальників гасили пожежу в Одесі. Загорілась триповерхова будівля заводу.

Додамо, вночі 22 червня після відбою повітряної тривоги на лівому березі Києва стався вибух. Він був такої сили, що місцеві повідомили про руйнування. Як виявилося, стався витік газу.